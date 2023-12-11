Филипп Киркоров появился на публике с синяком на левой руке

Певец Филипп Киркоров пришел на пресс-конференцию, посвященную объявлению списка финалистов музыкальной премии «Виктория-2024» с огромным синяком на руке.

На мероприятии журналистам артист объяснил, почему прячет свои щеки, но что с его левой рукой, пока неизвестно.

Напомним, певица Слава минувшей осенью заявила, что у короля эстрады начались серьезные проблемы с рукой. Недуг, по словам исполнительницы, якобы проявился после операции звездного хирурга Тимура Хайдарова.

Кроме того, экс-клиентка скандального доктора сообщила, что Филипп лечит руку у другого специалиста.

«Я не скажу, к какому врачу он ходит, меня попросили не говорить об этом. У него с рукой, насколько я знаю, очень большие проблемы», — рассекретила детали состояния здоровья коллеги Слава.

Она тогда призвала Киркорова показать всем свою руку и рассказать, что именно с ней случилось после хирургического вмешательства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, могла ли пластика ударить по репродуктивной системе Киркорова.