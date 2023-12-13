Георгий Бахарев уволен с должности замглавы Росавиации

В распоряжении правительства указано, что пост он покинул по собственному желанию.
Фото: favt.gov.ru Сайт Федерального агентства воздушного транспорта
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Заместитель главы Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Георгий Бахарев был освобожден от занимаемой им должности. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Распоряжение об освобождении Бахарева было подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. В тексте документа указано, что политический деятель покинул пост по собственной инициативе.
Бахарев был назначен заместителем руководителя Росавиации двумя годами ранее. В его обязанности входило курирование вопросов, связанных с транспортной безопасностью.
Ранее он занимал должность заместителя гендиректора авиакомпании «Россия».
Ранее 5-tv.ru писал, что в Санк-Петербурге задержали замглавы комитета по транспорту Владимира Шмидта.
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