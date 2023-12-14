«Разумная сделка»: кандидат в президенты США предложил Украине уступить

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 41 0

Рамасвами: для решения конфликта Украине стоит уступить часть территорий

«Разумная сделка»: кандидат в президенты США предложил Украине уступить

Фото: www.globallookpress.com / Rod Lamkey - CNP

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Решение украинского конфликта может потребовать от Киева серьезного решения.

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что решение украинского вопроса может потребовать от Киева оставить и уступить некоторые территории восточной части страны. Об этом сообщили в CNN.

Политик от Республиканской партии считает подобный исход вполне удачной сделкой и «разумным окончанием» конфликта. По его мнению, ситуация на сегодняшний день никак не продвигает интересы Соединенных штатов, а лишь увеличивает риски мировой войны.

Рамасвами предлагает «разумную сделку», которая бы могла предусматривать «сохранение суверенитета Украины», но с некоторыми территориальными уступками русскоязычных регионов на востоке Украины.

Также деятель призвал не рассматривать вступление страны в НАТО до тех пор, пока Россия не покинет военный союз с Китаем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что кандидат в президенты США признал Донбасс российской территорией.

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