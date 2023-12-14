«Он здоровый»: жена Бориса Щербакова опровергла слухи о болезни артиста

Супруга актера была удивлена предполагаемым заболеванием Бориса Щербакова.

Совсем недавно в сеть просочилась информация о страшной болезни российского актера театра и кино Бориса Щербакова. По данным некоторых СМИ, в феврале артисту провели операцию по удалению злокачественной опухоли, а сейчас знаменитость чувствует себя хорошо. Как сообщила сама супруга Бориса Щербакова, никакого ракового заболевания не было с самого начала.

Актриса Татьяна Бронзова была удивлена, что ее муж чем-то болеет. Как поделилась артистка, супруг полностью здоров и проводит время со своей женой.

«Какую болезнь? Он здоровый, Господи, слава Богу», — недоумевает Татьяна Бронзова.

Почти год назад Борис Щербаков был госпитализирован в больницу из-за простуды. Предварительно ему был установлен диагноз нестабильной стенокардии на фоне ОРВИ, однако предположение медиков не подтвердилось. Актер достаточно быстро пошел на поправку и скоро выписался из больницы, вернувшись к работе в кино и театре.

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