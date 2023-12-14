«Это не позор»: Шуфутинский объяснил, почему пользуется инвалидным креслом

Что происходит со здоровьем знаменитого артиста?

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский не до конца восстановился после полученной травмы, поэтому ему приходится прибегать к некоторым хитростям для экономии сил. Так, звезда иногда пользуется инвалидным креслом, чтобы не преодолевать большие расстояния пешком, пишет издание StarHit.ru.

В начале 2023-го шансонье получил серьезную травму, играя в хоккей. Он поскользнулся на льду, разбил копчик, потянул мышцу на ноге.

Спустя время исполнитель хита «Третье сентября» возобновил выступления. Но недавно снова встревожил своих поклонников — его заметили сидящим в инвалидном кресле. Михаил Захарович объяснил, что ничего страшного с ним не случилось.

«Коляска — это не знак презрения. Мне 75 лет. Бывает, что позвоночник болит, если я плохо выспался, неудобно летел. Если мне нужно два километра идти по паркингу, чтобы потом выйти на сцену, то мне ставят коляску и везут. Ничего в этом такого нет. Это не позор. Я могу встать, танцевать», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru писал, что новая песня Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского подверглась жесткой критике.