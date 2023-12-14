Всего один продукт: 101-летняя женщина раскрыла тайну долголетия

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 36 0

Долгожительница из Британии Глэдис Моррис назвала чернослив секретом долголетия

Всего один продукт: 101-летняя женщина раскрыла тайну долголетия

Фото: www.globallookpress.com / gourmet-vision

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Британка родилась вскоре после окончания Первой мировой войны.

Британская долгожительница Глэдис Моррис накануне отпраздновала свой 101-й день рождения в кругу близких друзей и родственников. Портал Reading Today сообщает, что она также поделилась секретом долголетия.

Глэдис вела и продолжает вести активную и наполненную жизнь. Она родилась больше столетия назад в 1922 году в Аксбридже недалеко от Лондона.

Моррис была настоящей красавицей и даже брала титул местной королевы красоты. Незадолго до начала Второй мировой войны девушка встретила своего мужа Абеля благодаря свиданию вслепую, на котором они сразу влюбились друг в друга.

Во время войны Глэдис работала в учреждении по производству атомного оружия. После супруги отправились в путешествие по Европе, где Моррис больше всего запомнилась и полюбилась Венеция.

Она сменила огромное количество профессий, занимаясь и книгоизданием, и управлением пабом. Секретом своей счастливой и долгой жизни британка назвала регулярные занятия физической культурой, езду на велосипеде и работу в саду. Помимо этого, Глэдис призналась, что чернослив — особый продукт в ее каждодневном рационе питания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что исследователь долголетия нашел самый полезный завтрак.

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