Переобулись? Евросоюз принял решение начать переговоры о вступлении Украины

Евросоюз принял решение начать переговоры о вступлении Украины
Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people
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Вскоре планируется начать диалог и с Молдавией.
Принято решение начать серию переговорных процессов о вступлении в Евросоюз Украины. Об этом в социальной сети X сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
Вскоре также начнутся переговоры о членстве с Молдавией. А вот с Боснией и Герцеговиной диалог начнется только тогда, когда страна достигнет критериев членства в Евросоюзе.
По мнению главы Евросовета, эти шаги являются сигналами надежды для европейского континента. Однако надежды на что конкретно — непонятно.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Австрия заблокировала 12-й пакет санкций Евросоюза против РФ.
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