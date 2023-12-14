Переобулись? Евросоюз принял решение начать переговоры о вступлении Украины

Вскоре планируется начать диалог и с Молдавией.

Принято решение начать серию переговорных процессов о вступлении в Евросоюз Украины. Об этом в социальной сети X сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

Вскоре также начнутся переговоры о членстве с Молдавией. А вот с Боснией и Герцеговиной диалог начнется только тогда, когда страна достигнет критериев членства в Евросоюзе.

По мнению главы Евросовета, эти шаги являются сигналами надежды для европейского континента. Однако надежды на что конкретно — непонятно.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Австрия заблокировала 12-й пакет санкций Евросоюза против РФ.