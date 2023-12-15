В России утвердили порядок подавления и уничтожения беспилотников

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 21 0

Вопросом занимались в МВД. К чему пришли правоохранители?

В России утвердили порядок подавления и уничтожения беспилотников

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В России утвердили порядок принятия решений по подавлению и уничтожению всех видов беспилотников. Об этом сообщает ТАСС, приводят приказ министерства внутренних дел (МВД).

Так, в документе прописаны конкретные лица, которые будут принимать решения по уничтожению беспилотников. Среди них — министр внутренних дел, его заместители, руководители центрального аппарата ведомства, главы территориальных органов, их заместители и другие.

Также указывается, что беспилотники будут уничтожать путем «подавления или преобразования сигналов его дистанционного управления, воздействия на пульты управления, повреждения или уничтожения». В МВД указывают, что к таким мерам правоохранители будут прибегать при наличии угрозы жизни и здоровью граждан, в том числе при массовых мероприятиях.

При этом лицо, которое будет принимать решение об уничтожении беспилотника, обязано оценить характер и степень опасности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в московском Шереметьево установили радиолокационно-оптический комплекс, предназначенный для обнаружения и подавления беспилотников.

-8° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
89.67
-0.22 97.74
0.79
Будь повнимательнее: китайский гороскоп на неделю с 18 по 24 декабря

Последние новости

12:16
ВСУ атаковали машину с российской семьей в Херсонской области
12:11
«Я не рожден для этого»: Игорь Саруханов развелся с седьмой женой
12:01
Скрабы, маски или крема: как правильно ухаживать за кожей зимой
11:51
Смерть в прямом эфире: молодой бразильский певец умер прямо на сцене
11:45
Не оторвать глаз: елку начали украшать на Дворцовой площади в Петербурге
11:42
МИД Японии объявил о готовности заморозить активы более 40 организаций из РФ

Сейчас читают

Цены на яйца, двойник и льготы ветеранам: главные заявления Владимира Путина на прямой линии
Актриса Дина Губайдуллина о дебюте в кино, автобиографическом моноспектакле, разнице Казани и Москвы
Сами мы не местные: в регионы РФ вернулся старый авторазвод на деньги
Пугающие предсказания Нострадамуса на високосный 2024 год: что ждет Россию и мир

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам