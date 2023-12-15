«Формально можно»: как бороться с хостелами в жилых домах и апартаментах

Что об этой ситуации написано в Жилищном кодексе?

Жители могут на законных основаниях бороться с хостелами как в апартаментах, так и в жилых домах. Об этом 5-tv.ru заявил адвокат Михаил Ляпин.

«1 октября 2019 года вступил в силу Федеральный закон № 59 о внесении изменений в статью № 17 Жилищного кодекса, в соответствии с которым в него был внесен запрет на предоставление гостиничных услуг в жилых помещениях в многоквартирном доме. Несмотря на некоторые споры в правоведческой среде относительно того, относится ли хостел к понятию гостиничных услуг, представляется, что такой вид временного размещения все-таки подпадает под регулирование ФЗ № 59 и запрета, введенного им в статью № 17 ЖК», — отметил эксперт.

И находится, таким образом, в зоне контроля Роспотребнадзора, о чем, в частности, свидетельствует и правоприменительная практика. Само по себе нахождение хостела в жилом помещении является нарушением жилищного законодательства, говорит Ляпин.

Для устранения нарушений прав жильцов многоквартирного дома можно обратиться в Роспотребнадзор с указанием на необходимость провести проверку законности оказываемых услуг. Дальше возможны разные варианты.

Если хостел действительно располагается в жилом помещении, то, скорее всего, его закроют. Однако в многоквартирном доме жилое помещение, находящееся на первом этаже, при соблюдении ряда требований, согласия жильцов, может быть переведено в нежилое.

«И тогда его формально можно использовать для организации хостела. В таком случае Роспотребнадзор проверит соблюдение этих требований — наличия обособленного входа, соблюдение санитарных и пожарных правил», — добавил специалист.

Ведомство также проверит, что деятельность хостела не нарушает прав жильцов. Этими нарушениями могут быть постоянный шум в ночное время и курение в подъездах.

По итогам проверки Роспотребнадзор может выписать владельцам хостела предписание или штраф, а также приостановить деятельность до устранения выявленных нарушений. Если нарушения не будут устранены, хостел закроют окончательно.

Об отдельных нарушениях закона постояльцами хостелов можно обращаться и к участковому. С хостелами в апартаментах ситуация несколько сложнее: они изначально являются нежилым помещением, но даже в таком случае на них распространяются санитарные и пожарные нормы.

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