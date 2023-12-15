Сбербанк повысил ставки по сберегательным вкладам

Максимальная доходность теперь составляет 16% годовых. Каких продуктов это коснулось?
Фото: Мальгавко Сергей / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Сбербанк повысил ставки по некоторым сберегательным продуктам. Максимальная доходность теперь составляет 16%, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Банк повысил ставки от 0,8 до 1,68 процентного пункта в зависимости от вклада. Повышение произошло с 15 декабря. Максимальная ставка по вкладам теперь составляет 16% годовых на шесть месяцев, а в премиальном сегменте — 16,5% годовых.
«С 15 декабря Сбер повысил ставки по популярным среди наших клиентов вкладам линейки «Лучший %», а также по линейкам «Сбервкладов» и «Управляй“», — говорится в сообщении Сбербанка.
Кроме того, повышение ставок коснулось и других продуктов:
- счет «Ежедневный %» и «Накопительный счет премьер» — до 14% годовых на первые два месяца для тех, кто ранее не открывал данные счета.
- счета «Накопительный счет лидер» — до 15% годовых.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин поддержал идею поднять планку льготной арктической ипотеки выше шести миллионов рублей.
Читайте также
85%
-0.22 97.74
0.79
Нашли ошибку?