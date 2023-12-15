Путин анонсировал строительство скоростных магистралей до Донецка и Луганска

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Евгения Романова
Евгения Романова 27 0

Транспортная доступность в таком случае улучшится для сотни миллионов жителей страны.

Путин анонсировал строительство скоростных магистралей до Донецка и Луганска

Фото: © РИА Новости /Илья Питалев

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Высокоскоростные магистрали (ВСМ) в будущем будут построены до Донецка и Луганска. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на пленарном заседании IV съезда железнодорожников.

«Особо подчеркну: в перспективе, безусловно, будем строить их до Луганска и Донецка», — сказал он.

Путин добавил, что ВСМ пройдут по территориям, где проживает свыше 111 миллионов граждан России, или 80% населения страны.

ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам проведенных в сентябре 2022 года референдумов. Так, «за» присоединение к стране отдали голоса 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% местных жителей, соответственно. Ряд стран отказался признавать результаты референдумов, а киевский режим продолжил обстрелы жилых кварталов регионов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин рассказал об истории строительства Крымского моста. В частности, он подчеркнул: возвести сооружение планировали еще в прошлых веках.

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