«Решение принято Николаем II»: Путин об истории строительства Крымского моста

Президент отреагировал на мнение о том, что возвести это сооружение решили именно власти России.

Крымский мост планировали построить еще при императоре Николае II и лидере СССР Иосифе Сталине, но реализовали недавно, а спустя несколько лет после открытия сооружение и вовсе стало местом для атак Украины. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на пленарном заседании IV съезда железнодорожников.

«Первое такое решение было принято Николаем II, второе решение — Иосифом Виссарионовичем Сталиным, а мы только реализовали все эти решения», — сказал он.

Причем, продолжил Путин, построили Крымский мост с блеском, «сделали здорово». Так он прокомментировал слова главы РЖД Олега Белозерова о том, что построить это сооружение решили именно власти России.

Кроме того, Владимир Владимирович напомнил о терактах, совершенных на Крымском мосту. Он поблагодарил железнодорожников, которые проявили мужество и героизм в этих ситуациях.

Теракты на Крымском мосту

Первый теракт на Крымском мосту был совершен 8 октября 2022 года. Там произошел подрыв грузовика, из-за чего загорелись семь топливных цистерн ж/д состава, а также частично обрушились два автомобильных пролета.

После этого Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

В ночь на 17 июля 2023 года два украинских беспилотных надводных аппарата атаковали Крымский мост. По факту случившегося было возбужденно уголовное дело по статье о теракте. Во вторник, 18 июля, в Минобороны заявили, что Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар возмездия по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров и местам их изготовления в районе Одессы.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин отметил надежность железных дорог России при воинских перевозках.