«Решение принято Николаем II»: Путин об истории строительства Крымского моста

|
Евгения Романова
Евгения Романова 56 0

Путин: Крымский мост хотели строить еще при Николае II и Сталине

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Теракт на Крымском мосту

Президент отреагировал на мнение о том, что возвести это сооружение решили именно власти России.

Крымский мост планировали построить еще при императоре Николае II и лидере СССР Иосифе Сталине, но реализовали недавно, а спустя несколько лет после открытия сооружение и вовсе стало местом для атак Украины. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на пленарном заседании IV съезда железнодорожников.

«Первое такое решение было принято Николаем II, второе решение — Иосифом Виссарионовичем Сталиным, а мы только реализовали все эти решения», — сказал он.

Причем, продолжил Путин, построили Крымский мост с блеском, «сделали здорово». Так он прокомментировал слова главы РЖД Олега Белозерова о том, что построить это сооружение решили именно власти России.

Кроме того, Владимир Владимирович напомнил о терактах, совершенных на Крымском мосту. Он поблагодарил железнодорожников, которые проявили мужество и героизм в этих ситуациях.

Теракты на Крымском мосту

Первый теракт на Крымском мосту был совершен 8 октября 2022 года. Там произошел подрыв грузовика, из-за чего загорелись семь топливных цистерн ж/д состава, а также частично обрушились два автомобильных пролета.

После этого Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

В ночь на 17 июля 2023 года два украинских беспилотных надводных аппарата атаковали Крымский мост. По факту случившегося было возбужденно уголовное дело по статье о теракте. Во вторник, 18 июля, в Минобороны заявили, что Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар возмездия по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров и местам их изготовления в районе Одессы.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин отметил надежность железных дорог России при воинских перевозках.

Тема:
Теракт на Крымском мосту
23 окт
«Секретная операция»: как США помогли Украине атаковать Крымский мост
14 сент
Хуснуллин сообщил об открытии левой части Крымского моста для автомобилей
5 сент
«Угроза атаки»: движение автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлено
25 авг
«Может пораньше»: Хуснуллин раскрыл сроки завершения ремонта Крымского моста
19 авг
Глава СБУ рассказал о подготовке теракта на Крымском мосту: все началось в октябре 2022-го
18 авг
Пустая трата: в администрации Байдена прокомментировали атаки ВСУ на Крым
17 авг
Запахло лицемерием: почему США не дают оценку атаке Украины по Крымскому мосту
16 авг
Ну и чем они хвалятся? Зачем Украина передала CNN видео атаки на Крымский мост
16 авг
Украина передала CNN видео с подтверждением атаки на Крымский мост
5 авг
Крючков: громкие звуки у Керчи не имели отношения к Крымскому мосту
-8° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
89.67
-0.22 97.74
0.79
Будь повнимательнее: китайский гороскоп на неделю с 18 по 24 декабря

Последние новости

16:50
Кланы и премии за деньги: Киркоров раскрыл всю правду о шоу-бизнесе
16:35
Гнев Дракона будет ужасен: что ни в коем случае нельзя ставить на новогодний стол
16:28
Путин анонсировал строительство скоростных магистралей до Донецка и Луганска
16:22
«А почему бы нам не?» — Лавров указал на попытки Запада начать переговоры
16:20
Иначе — страшные болезни: как правильно защитить легкие зимой
16:05
Чтобы не ампутировали: что категорически запрещено делать при обморожении

Сейчас читают

Долгожданное открытие: аэропорт Краснодара готов возобновить работу
«Позиция национального лидера»: поведет ли за собой Виктор Орбан новый Евросоюз
«Формально можно»: как бороться с хостелами в жилых домах и апартаментах
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам