«Решение принято Николаем II»: Путин об истории строительства Крымского моста

Путин: Крымский мост хотели строить еще при Николае II и Сталине
Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru
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Президент отреагировал на мнение о том, что возвести это сооружение решили именно власти России.
Крымский мост планировали построить еще при императоре Николае II и лидере СССР Иосифе Сталине, но реализовали недавно, а спустя несколько лет после открытия сооружение и вовсе стало местом для атак Украины. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на пленарном заседании IV съезда железнодорожников.
«Первое такое решение было принято Николаем II, второе решение — Иосифом Виссарионовичем Сталиным, а мы только реализовали все эти решения», — сказал он.
Причем, продолжил Путин, построили Крымский мост с блеском, «сделали здорово». Так он прокомментировал слова главы РЖД Олега Белозерова о том, что построить это сооружение решили именно власти России.
Кроме того, Владимир Владимирович напомнил о терактах, совершенных на Крымском мосту. Он поблагодарил железнодорожников, которые проявили мужество и героизм в этих ситуациях.
Теракты на Крымском мосту
Первый теракт на Крымском мосту был совершен 8 октября 2022 года. Там произошел подрыв грузовика, из-за чего загорелись семь топливных цистерн ж/д состава, а также частично обрушились два автомобильных пролета.
После этого Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.
В ночь на 17 июля 2023 года два украинских беспилотных надводных аппарата атаковали Крымский мост. По факту случившегося было возбужденно уголовное дело по статье о теракте. Во вторник, 18 июля, в Минобороны заявили, что Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар возмездия по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров и местам их изготовления в районе Одессы.
Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин отметил надежность железных дорог России при воинских перевозках.
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