«Друзья навсегда»: как сложилась судьба актеров культового сериала

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Екатерина Мурачева
Екатерина Мурачева 26 0

Совсем недавно скончался Мэттью Перри — как сложилась судьба коллег звезды по культовому ситкому?

«Друзья навсегда»: как сложилась судьба актеров культового сериала

Фото: www.globallookpress.com / Supplied by FilmStills.net

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Умер Мэттью Перри — Чендлер из сериала «Друзья»

Неожиданная кончина Мэттью Перри, исполнившего роль Чендлера Бинга в сериале «Друзья», несомненно, потрясла фанатов. Канадский актер полюбился зрителям своей необыкновенной харизмой, а его уход из жизни заставил поклонников задаться вопросом, что сейчас с остальными звездами легендарного ситкома. Подробнее об этом рассказало издание dni.ru.

Кортни Кокс, сыгравшая в «Друзьях» Монику Геллер, продолжает радовать фанатов новыми ролями в сериалах и кино. Стоит отметить, что она успела попробовать себя не только в актерстве.

Звезда стала развиваться в продюсировании и режиссуре. Кроме того, актриса активно занимается общественной деятельностью и поддерживает охрану окружающей среды.

Мэтт Леблан, исполнивший роль Джоуи Триббиани, вел автомобильное шоу Top Gear, став приглашенным ведущим. Как и свои коллеги, он не попрощался с актерской деятельностью и успел попробовать себя в самых различных ролях, снявшись в ситкоме CBS «Все схвачено».

Мэтт Леблан прервал молчание после смерти Мэттью Перри

Лиза Кудроу, которую запомнили по образу Фиби Буффе, начала заниматься театральными постановками. Она также попробовала себя в озвучивании и продюсировании, а также, как и своя героиня, знаменитость поддерживает права животных.

Ранее 5-tv.ru писал, что в биографии Мэттью Перри всплыла интересная деталь.

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