ВКС России впервые провели учение сразу с семью тяжелыми «Русланами»

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Евгения Романова
Евгения Романова 39 0

МО: семь самолетов «Руслан» впервые одновременно поднялись в воздух на учениях

Фото, видео: Эрик Романенко / ТАСС; Telegram / Минобороны России / mod_russia; 5-tv.ru

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Какую цель этих тренировок назвали в Минобороны?

Впервые ВКС России провели летно-тактическое учение с экипажами самолетов Ан-124-100 «Руслан». Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

«Командованием Военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил Российской Федерации проведено летно-тактическое учение с экипажами воздушных судов Ан-124-100 „Руслан“», — говорится в сообщении.

Согласно опубликованному видео, впервые поднялись в воздух сразу семь воздушных судов. В ведомстве также отметили, что цель учения — проверка подготовки молодых экипажей военно-транспортных самолетов «Руслан» в одновременной переброске на дальние расстояния.

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Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине пожаловались на уловку ВВС России, обходящую ПВО.

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