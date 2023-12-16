На Украине пожаловались на уловку ВВС России, обходящую ПВО

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Евгения Романова
Евгения Романова 48 0

Спикер ВВС Украины Игнат: РФ обманывает ПВО, применяя электромагнитные импульсы

На Украине пожаловались на уловку ВВС России, обходящую ПВО

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Тема:
Спецоперация

Войска киевского режима также покупаются на «пуск» ракет «Кинжал».

Вооруженные силы России используют электромагнитные импульсы, чтобы имитировать пуск ракет и обманывать украинскую противовоздушную оборону. Об этом сообщил спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в беседе с каналом NTA.

«Они делают такие постановки преград, то есть электромагнитные импульсы, которые наши радиолокационные системы видят как цели, похожи на „Кинжал“ по параметрам полета», — сказал он.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Киеве прогремела серия взрывов. Произошло все в ночь с 15 на 16 декабря.

Тема:
Спецоперация
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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 декабря, для всех знаков зодиака

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