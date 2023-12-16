Танкисты находят и уничтожают противника: лучшее видео из зоны СВО

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 1 582 0

Экипажи танковых подразделений показывают высочайшие навыки в зоне СВО.

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Минобороны РФ опубликовало видео выполнения задач экипажами бронетехники и авиации в зоне спецоперации. В материале 5-tv.ru — лучшие кадры работы российских военных.

В частности, оборонное ведомство продемонстрировало, как российские танкисты уничтожили вскрытые опорные пункты, укрепленные окопы и огневые точки ВСУ на купянском направлении. Часто танкистам приходится работать прямой наводкой и подбираться совсем близко к противнику.

Огонь корректируется с помощью беспилотных летательных аппаратов, их же камеры фиксируют попадания. На кадрах объективного контроля видно: опорный пункт ВСУ уничтожен.

Тем временем на донецком направлении разворачиваются настоящие воздушные баталии: ударная группа вертолетов наносит удар по неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника. Пуски выполнялись по координатам авиационного наводчика.

Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции также выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские войска нанесли 40 групповых ударов по аэродромам и арсеналам ВСУ

Тема:
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