«Недоумение и разочарование»: радио Болгарии запретило интервью с послом РФ

Болгарское радио запретило трансляцию интервью с послом РФ Елеонорой Митрфановой
Фото: Игорь Ленкин / ТАСС
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Интервью должно было состояться в рамках программы «Политически некорректно».
Болгарское национальное радио запретило трансляцию беседы с послом Российской федерации. Об этом заявило посольство РФ в Болгарии в своем Telegram-канале.
В сообщении говорится, что программный совет национального радио Болгарии запретил запланированную трансляцию интервью с Елеонорой Митрфановой, послом России. Беседа должна была состояться в сегодняшнем выпуске передачи «Политически некорректно». Было созвано экстренное заседание, после которого последовало объявление об отмене онлайн-трансляции.
«На фоне разговоров о демократии, свободе слова и свободе на выражение собственного мнения решение БНР — очевидно, принятое не без давления извне — вызывает лишь недоумение и разочарование», — поделились в посольстве.
Кроме того, представители посольства РФ в Болгарии уверены, что спрос на альтернативное мнение и раскрытие правды о мире может только возрасти благодаря такой «сильной цензуре».
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала инциндент в своем личном блоге. Она отметила, что на территории Болгарии женщинам из России нельзя давать интервью и пересекать воздушное пространство.
«Дышать в Болгарии еще можно?» — задалась вопросом Захарова.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в парламенте Болгарии произошла драка из-за передачи ВСУ списанной бронетехники.
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