Под залп орудий: как прошли похороны автора «Бандитского Петербурга» Константинова

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 1 793 0

Автора «Бандитского Петербурга» Константинова похоронили на Смоленском кладбище

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru

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Знаменитого писателя похоронили на Смоленском кладбище.

В Санкт-Петербурге простились с известным писателем и журналистом Андреем Константиновым, который ушел из жизни 13 декабря. Кадры с церемонии прощания и похорон появились в распоряжении 5-tv.ru.

Церемония прощания с автором «Бандитского Петербурга» проходила в Александринском театре. Среди тех, кто пришел попрощаться с Андреем Константиновым, были актер Сергей Селин и музыкант Игорь Корнелюк.

«Очень трудно поверить во все происходящее. Это как обухом по голове. Тяжело понять, что теперь об Андрее будем говорить в прошедшем времени. Андрей был настоящий мужчина, мужик, человек, писатель, журналист, офицер. Познакомившись с Андреем, я впервые понял смысл выражения „Офицерская честь“. Потому что он эту честь нес по жизни с гордостью», —отметил певец.

Андрею Константинову было 60 лет. Его нашли без признаков жизни в собственной квартире. Известно, что последний год жизни он тяжело болел, но не афишировал это обстоятельство. Знаменитого писателя похоронили на Смоленском кладбище под залпы орудий.

Андрей Константинов является автором цикла очерков «Бандитский Петербург», книг «Фронтовая любовь», «Тульский — Токарев» и многих других произведений. За свою жизнь он основал несколько изданий, среди которых 47news, а также «Агентство журналистских расследований».

Ранее 5-tv.ru писал о том, каким запомнят автора «Бандитского Петербурга» Андрея Константинова.

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Под залп орудий: как прошли похороны автора «Бандитского Петербурга» Константинова

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