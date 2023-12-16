Жерар Депардье намерен отказаться от ордена Почетного легиона

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 1 114 0

Депардье планирует отдать свой орден Почетного легиона министру культуры Франции

Жерар Депардье намерен отказаться от ордена Почетного легиона

Фото: www.globallookpress.com / Thierry Roge

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До этого сообщалось, что актера хотят лишить высшей награды Франции. Видимо, артист решил пойти на опережение.

Француский актер Жерар Депардье собирается передать свой орден Почетного региона в «распоряжение» Римы Абдюль-Малак, министра культуры Франции. Решение поступить подобным образом возникло после того, как она объявила о возможном лишении артиста данного титула. Об этом сообщило агентство AFP, ссылаясь на заявление адвокатов Депардье.

Юристы Беатрис Гайсманн Ашиль и Кристиан Сен-Пале отмечают, что прежние публичные высказывания Абдюль-Малак могут стать новым ударом по презумпции невиновности, которая «и так умирает». К тому же адвокаты актера выразили свои сомнения по поводу такого «активного участия в травле», а также в «медийном линчевании», которое, по их мнению, вряд ли входит в обязанности министра культуры.

В пятницу государственный деятель в эфире местного телеканала заявила, что Жерара Депардье могут лишить ордена Почетного легиона после переоценки, связанной с развернувшимся скандалом вокруг артиста. Несколько недель назад были обнародованы признания нескольких женщин, обвиняющих актера в неприличных знаках внимания.

Ранее 5-tv.ru писал, что французская актриса, обвинившая Депардье в насилии, покончила с собой.

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