«Разделить на пять частей»: Путин разоблачил планы Запада по России

США и Европа не могли спокойно спать после развала СССР. О чем там мечтали?

После распада СССР страны Запада хотели «доразвалить» Россию на части, подчинить их и использовать ресурсы. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью для программы одного из федеральных каналов.

Президент признался, что в 2000-х годах он был наивен и списывал негатив Запада в отношении России на инерцию конфронтации, которая осталась после прекращения идеологического противостояния. Тем не менее, за океаном верили, что Россию можно развалить, но нужно выждать момент.

Россия всегда была большой страной с большим населением и ресурсами, а Европе такой конкурент был не нужен. По словам Путина, страну планировали разделить на несколько государств, не обладающих самостоятельностью. Неспособность отстаивать свои интересы, как это делает единое российское государство, позволила бы Западу подчинить их.

«Лучше ее, как предлагал известный политический деятель в США [Збигнев] Бжезинский, разделить на пять частей. И вот эти части отдельно подчинить себе и использовать ресурсы», — прокомментировал глава государства.

Ранее 5-tv.ru писал, что разведка узнала, что ЦРУ планирует создать «Российскую республику» с временной администрацией. Речь идет о проекте виртуального и якобы легитимного государства, которое станет антиподом современной России.