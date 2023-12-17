Бесстрашная Волочкова показала, на что готова ради веселья: видео

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 401 0

Анастасия Волочкова практикует снежные ванны

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; Telegram / Анастасия Волочкова / volochkova_anastasiya; 5-tv.ru

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Балерина доказала, что для нее нет ничего не возможного. А для вас?

Психологи рекомендуют зимой для хорошего настроения сыграть в снежки, покататься на «ватрушке» и вдоволь поваляться в снегу. Балерина Анастасия Волочкова, вероятно, решила разнообразить свои будни сезонным развлечением.

Она показала в своем блоге, как валяется в снегу вместе с подругой, моделью и певицей Еленой Галицыной. На кадрах они одеты слишком легко для холодов: в футболке и топе.

«Не успела оказаться в доме моего любимого друга Леночки Галицыной и сразу попала в объектив ее камеры. Готовим фотосессию ню», — подписала знаменитость ролик.

Кроме того, артистка поделилась еще одним видео, снятым в гостях. На нем Волочкова расположилась в кресле, максимально продемонстрировав ноги и фигуру. Подписчики традиционно завилили звезду критическими комментариями.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова опубликовала архивные кадры со свадьбы.

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