Умер бывший хоккеист «Спартака» Игорь Капустин

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 21 0

Спортсмен скончался на 67-м году жизни. Что с ним произошло?

Умер бывший хоккеист «Спартака» Игорь Капустин

Фото: www.globallookpress.com / Meinrad Riedo

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Двукратный вице-чемпион СССР в составе московского хоккейного клуба «Спартак» Игорь Карустин умер в возрасте 66 лет. Об этом сообщила пресс-служба команды.

«17 декабря, в возрасте 66 лет не стало Игоря Капустина — прославленного нападающего московского „Спартака“ и двукратного вице-чемпиона страны (1982, 1983) в составе нашего клуба», — написали в сообщении.

Представители хоккейного клуба выразили соболезнования родным и близким нападающего. Причина смерти спортсмена не названа.

Хоккеист выступал за команду с 1981 по 1983 год. Он провел 57 матчей за «Спартак», забросил 16 шайб и сделал 18 голевых передач.

Капустин был членом сборной СССР по хоккею. В составе национальной команды он выиграл чемпионат Европы среди юношей и стал победителем молодежного чемпионата мира.

Также Капустин выступал за московские «Крылья Советов». Вместе с этой командой он выиграл Кубок европейских чемпионов. Еще он выступал за «Химик» из Воскресенска, «Москвич», венгерский «Ференцварош» и израильский «Бат Ям».

После игровой карьеры хоккеист числился в составе руководства «Крыльев Советов». Также он работал детским тренером в подмосковном Одинцово.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер участник первой советской экспедиции на Эверест Эдуард Мысловский.

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