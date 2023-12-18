Национальная премия в области музейного дела появится в России

Ожидается, что награда будет ежегодной и вручать ее начнут уже в 2024-м.

В России учредят Национальную премию в области музейного дела имени Д. С. Лихачева. Об этом решении сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова на стратегической сессии проекта «Музейные маршруты России» в Москве.

«Чтобы отметить представителей самых разных музейных профессий — хранителей и методистов, реставраторов и научных сотрудников, смотрителей и экскурсоводов — мы приняли решение учредить ежегодную Национальную премию в области музейного дела имени Дмитрия Сергеевича Лихачева», — сказала Любимова.

Ожидается, что премия будет учреждена уже в 2024 году. Вручать ее планируют на возобновленном фестивале «Интермузей».

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