В Петербурге за неделю резко выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

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Самое время вспомнить основные меры профилактики.

Фото, видео: Ковалев Петр / ТАСС; 5-tv.ru

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Жителям Петербурга советуют вспомнить про маски. Число пациентов с гриппом и ОРВИ стремительно растет. Только за неделю статистика выросла почти в полтора раза. Среди заразившихся примерно половина — дети.

Не лучше ситуация и в других регионах. В Коми школьников переводят на карантин. Среди детей — подъем в два с половиной раза. При этом врачи подчеркивают — почти все инфицированные не были привиты. А у заболевших гриппом выявляют в основном «гонконгский тип». Тот, кто привился и все-таки заболел — переносит грипп как легкую простуду. У таких пациентов меньше риск осложнений.

Помимо ношения масок для защиты советуют чаще мыть руки и проветривать помещения. А еще отказаться от посещения мест, где много людей. Родителям напоминают, что карантин — это не каникулы. Поэтому дети должны снизить контакты, сидеть дома, а не ходить в гости.

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