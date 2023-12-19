Аренду жилья для медиков смогут оплачивать за счет ОМС

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Мера направлена на привлечение кадров в сельской местности.

Фото, видео: Павлишак Алексей / ТАСС; 5-tv.ru

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Важные изменения в сфере обязательного медицинского страхования — деньги разрешат тратить на аренду жилья для медперсонала. Как выяснили «Известия», заведовать медицинской бухгалтерией будут главные врачи, они смогут выделять средства из резерва ОМС на оплату квартир для сотрудников.

Авторы идеи уверены, что это поможет справиться с кадровым голодом в отрасли. Особенно в отдаленных районах. Однако другие эксперты считают, что для привлечения новых кадров этого недостаточно. К тому же деньги на такие траты найдутся разве что у крупных учреждений в больших городах. В сельской местности таких ресурсов нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пострадавшему получить компенсацию за упавшую на него или его машину сосульку.

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