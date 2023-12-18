Опасные сосульки: как пострадавшему получить компенсацию

А в Петербурге оттепель уже привела к трагедии. Этим утром глыба льда упала с крыши дома на 31-летнего мужчину, он погиб. Появились кадры падения целого пласта тяжелого снега на молодого человека в центре города, его забрали в больницу.

За сутки от сосулек пострадали, как минимум, шесть человек. Повреждены десятки машин. Кто понесет ответственность за неубранные вовремя наледь и снег — корреспондент «Известий» Василий Михеев.

Первая жертва падения сосулек нынешней зимой. Курьер перед сменой решил зайти в магазин, в этот момент с крыши сорвалась огромная ледяная глыба. А водителя спецтехники у недавно открытой «СКА Арены» придавило снежными массами прямо в кабине. В другом районе на девушку упала сосулька: в тяжелом состоянии ее доставили в Мариинскую больницу.

Больше 20 машин за сутки разбиты вдребезги. Дворы сейчас становятся едва ли не самым опасным местом — в любой момент сверху может прилететь. Пришедшая оттепель оставила почти на каждой из 50 тысяч крыш Петербурга огромные ледяные «подарки». На термометре практически «плюс», вода струями стекает сверху и подмывает эту многокилограммовую сосульку. Когда она упадет и какие будут последствия, предугадать невозможно.

«Был удар первый по лобовому и по капоту. Это было 06:58 утра», — рассказала пострадавшая Оксана Куртукова.

Оксана — одна из тех, кто вскочил утром от сработавшей сигнализации. Второй удар около полудня пришелся уже на капот автомобиля. И вот его, считает женщина, коммунальщики могли бы и не допустить.

«Вот этот страховой случай произошел в 12:38. Если бы мы за эти два часа сработали оперативно, ущерба могли бы избежать. У меня было бы только лобовое и передний капот», — говорит петербурженка.

Как получить компенсацию за падающие с крыш ледяные глыбы

Если имущество застраховано, искать виноватых — проблема страховой. Если нет, то в ходе разбирательств предстоит выяснить, чей вообще недосмотр: коммунальщиков или, например, ресурсоснабжающей организации.

«Необходимо устанавливать, чья территория, кто собственник. И кто несет ответственность за обслуживание этой территории. Это либо администрация, либо управляющая компания, либо это частное физическое лицо», — пояснил адвокат Юрий Иванов.

Эксперты настоятельно советуют: готовиться к суду нужно прямо на месте ЧП, собирая все возможные доказательства и фиксируя каждый шаг.

«Первое — скорая помощь и медики, второе — фотографии. Обязательно сфотографировать то, что произошло, вместе с упавшим льдом или снегом. Свидетели нужны обязательно, полиция — безусловно», — отметил эксперт Народного фронта в области ЖКХ Илья Рыбальченко.

Но даже если пострадавший все сделал правильно, выплата компенсации может серьезно затянуться. На крышу автомобиля Николая Платонова прошлой зимой коммунальщики сбросили несколько десятков килограммов снега, когда сбрасывали снег с кровли. Суд мужчина выиграл. 50 тысяч ущерба теперь получает долями: сотыми и тысячными от суммы.

«Выплаты идут, по четыре рубля, сами видели там, 120 рублей», — возмутился Николай Платонов.

И, судя по прогнозам, таких пострадавших на всей европейской части России с каждым днем будет только больше. На этой неделе обещают даже дождь, а ночами заморозки.