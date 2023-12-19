В Москве на несколько дней закроют участок оранжевой ветки метро

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 48 0

Когда введут ограничения? И с чем они связаны?

В Москве на несколько дней закроют участок оранжевой ветки метро

Фото: Щербак Александр / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В Москве остановят движение на участке Калужской-Рижской ветки метро. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Так, для пассажиров закроют участок от станции «Новые Черемушки» до станции «Октябрьская». Изменения, по информации властей города, продлятся несколько дней — с 3 по 8 января 2024 года.

«Ограничения вводят в праздничные дни, когда людей в транспорте меньше, чем обычно. Вдоль закрытого участка будут ходить бесплатные компенсационные автобусы, а пассажиры смогут без оплаты повторно зайти в метро», — говорится в сообщении правительства Москвы.

Кроме того, москвичи и гости столицы смогут воспользоваться и другими альтернативными маршрутами: через Большую кольцевую линию (БКЛ), а затем — Сокольническую, Серпуховско-Тимирязевскую и другие ветки метро. Также можно воспользоваться Московским центральным кольцом (МЦК) и наземным транспортом.

«Горожанам и гостям столицы рекомендуют выбирать альтернативные маршруты заранее. В период действия ограничений на участке будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые подскажут, как добраться до нужной станции», — добавляется в сообщении.

Причиной закрытия участка стали строительные работы. В указанные дни специалисты будут прокладывать новую теплосеть, которая пройдет в том числе и рядом с метро.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему в метро Москвы произошла остановка движения поездов.

+1° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
90.42
0.72 98.76
0.34
Большой Таро-прогноз — 2024: что ждет каждый знак зодиака в Новом году

Последние новости

11:01
«Понятия не имели»: боевик ВСУ раскрыл подробности подготовки к контрнаступлению
11:00
Три беспилотника сбили за утро над Брянской областью
10:47
Подчеркнуть достоинства: как накраситься на новогодний корпоратив
10:46
Как накрыть новогодний стол на разный бюджет: ТОП идей для меню
10:37
Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с землетрясением в Китае
10:37
Лещенко и Винокур: как всего один розыгрыш привел к 54 годам дружбы

Сейчас читают

Нефть подпрыгнула из-за плохой погоды в России и атак хуситов в Красном море
Врач Кадрия Валеева рассказала, сколько рюмок не страшат ВОЗ
Часы для грусти: психолог рассказал, как пережить расставание
Хромал и с трудом передвигался: Буйнов напугал народ внешним видом на публике

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам