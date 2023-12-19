В Москве на несколько дней закроют участок оранжевой ветки метро

В Москве остановят движение на участке Калужской-Рижской ветки метро. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Так, для пассажиров закроют участок от станции «Новые Черемушки» до станции «Октябрьская». Изменения, по информации властей города, продлятся несколько дней — с 3 по 8 января 2024 года.

«Ограничения вводят в праздничные дни, когда людей в транспорте меньше, чем обычно. Вдоль закрытого участка будут ходить бесплатные компенсационные автобусы, а пассажиры смогут без оплаты повторно зайти в метро», — говорится в сообщении правительства Москвы.

Кроме того, москвичи и гости столицы смогут воспользоваться и другими альтернативными маршрутами: через Большую кольцевую линию (БКЛ), а затем — Сокольническую, Серпуховско-Тимирязевскую и другие ветки метро. Также можно воспользоваться Московским центральным кольцом (МЦК) и наземным транспортом.

«Горожанам и гостям столицы рекомендуют выбирать альтернативные маршруты заранее. В период действия ограничений на участке будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые подскажут, как добраться до нужной станции», — добавляется в сообщении.

Причиной закрытия участка стали строительные работы. В указанные дни специалисты будут прокладывать новую теплосеть, которая пройдет в том числе и рядом с метро.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему в метро Москвы произошла остановка движения поездов.