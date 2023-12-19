Актер из сериала «Склифосовский» срочно госпитализирован

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 45 0

Актер из сериала «Склифосовский» Александр Золотовицкий срочно госпитализирован

Актер из сериала «Склифосовский» срочно госпитализирован

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

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На выходных у артиста поднялась температура.

Актер из сериала «Склифосовский» Александр Золотовицкий срочно госпитализирован в Москве с сильным бронхитом. Об этом стало известно 5-tv.ru.

В выходные дни у актера подскочила температура. Наследник знаменитого Игоря Золотовицкого мучился от сильного кашля, а сегодня он обратился к медицинским работникам за помощью. Известно, что несколько дней актер еще будет находиться под наблюдением врачей, в данный момент он проходит курс лечения в больнице.

Заслуженный артист России Игорь Золотовицкий комментировать случившееся с сыном отказался. В настоящий момент артист женат на актрисе Вере Харыбиной, у пары двое детей — Алексей и Александр.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Елена Плаксина рассказала о своей госпитализации.

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Актер из сериала «Склифосовский» срочно госпитализирован

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