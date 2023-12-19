В России ввели штрафы за передачу мобильных телефонов заключенным

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 24 0

Путин подписал закон о штрафах до 50 тысяч рублей за передачу телефонов в тюрьмы

В России ввели штрафы за передачу мобильных телефонов заключенным

Фото: ИЗВЕСТИЯ /Алексей Майшев

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Президент подписал соответствующий закон.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы за передачу или попытку передачи мобильных устройств и других средств коммуникации тюремным заключенным. Текст документа был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения будет внесены в Кодекс об административных правонарушениях. Таким образом, за передачу или попытку передачи любых средств мобильной связи или комплектующих к ним лицам, заключенным за решетку, будет назначен штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей.

Также был увеличен размер штрафа за передачу или попытку передачи лишенным свободы лицам запрещенных предметов: оружия, алкогольных напитков, наркотических веществ, острых и колющих предметов и других вещей. Ранее штраф составлял от трех до пяти тысяч рублей, сейчас же размер взыскания был поднят до пяти-десяти тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как запустить салют в новогоднюю ночь и не нарваться на штраф.

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