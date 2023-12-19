Пенсионеров освободили от комиссий при оплате услуг ЖКХ

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Евгения Романова
Евгения Романова 17 0

Путин отменил комиссии при оплате услуг ЖКХ для пенсионеров и льготников

Пенсионеров освободили от комиссий при оплате услуг ЖКХ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ЭДУАРД_КОРНИЕНКО

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Закон вступает в силу с середины июля следующего года.

Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий банковские комиссии с обязательных коммунальных платежей для пенсионеров и льготников. Документ размещен на официальном интернет-портале информации РФ.

Начиная с 1 июля 2024 года не будет взиматься комиссия за перечисление платы за услуги ЖКХ и пеней за просроченную или неполную оплату. Перечень граждан, нуждающихся в соцподдержке, установит кабмин.

Глава государства встретился с лидерами российских партий 15 декабря. Он напомнил, что кабмин запретил банкам взимать с пенсионеров комиссию по услугам ЖКХ. Он уточнил, что правительство отменит ее не только для льготников, но и всех пенсионеров в целом.

В рамках совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции 14 декабря Путин также отметил, что повышение тарифов ЖКХ должно быть своевременным и плавным. При этом, по его словам, должны расти и доходы россиян.

Ранее 5-tv.ru писал, в платежке за ЖКХ может появиться новая графа.

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