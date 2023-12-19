Шойгу сообщил о создании военно-морского района в Азовском море

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 50 0

В Минобороны РФ состоялось расширенное заседание коллегии ведомства с участием Владимира Путина.

Фото, видео: © РИА Новости / Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

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В акватории Азовского моря был создан военно-морской район. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны.

«В акватории Азовского моря, ставшим внутренним морем России, создан военно-морской район», — прокомментировал глава ведомства.

Шойгу также дал оценку ситуации в Приазовье. По его словам, было восстановлено железнодорожное сообщение с Донбассом, а также сухопутный коридор с Крымом, добраться до полуострова можно по ж/д путям или на автомобиле.

Кроме того, добавил министр обороны, в новые российские регионы смогли вернуться порядка трех миллионов жителей, которые ранее были вынуждены покинуть дома. Некоторые из них, отметил он, не видели своих близких почти десять лет — с 2014 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин рассказал, какие проблемы ВС РФ помогла выявить спецоперация.

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