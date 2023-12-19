Евросоюз обнародовал новый список мер, которые направлены на «ослабление» РФ. Какие запреты придумали евродепутаты на этот раз?

Уже 12-й пакет антироссийских санкций после месяца обсуждений принят Европейской комиссией. В этот раз акцент сделан на «дополнительных импортных и экспортных запретах в отношении России, противодействии обходу санкций и закрытии лазеек».

Главные положения нового санкционного пакета включают в себя запрет на импорт природных алмазов, искусственных и ювелирных изделий, а также чугуна, железа и даже алюминия, в том числе, проволоки и фольги. Чем конкретно им не угодила «металлическая бумага», уточнения нет, но, как напоминает издание EADaily, шапочки из фольги отлично помогают параноикам и любителям теории заговоров.

Кроме того, евродепутаты закрыли экспорт в РФ на ряд товаров, которые входят в сферу технологического совершенствования, обороны, безопасности и промышленности.

Примечательно, что меры вводятся постепенно: начиная с 1 января 2024-го, а не единовременно. Например, эмбарго на российские синтетические алмазы, обработанные в третьих странах, вводится только осенью следующего года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Евросоюз решил оставлять россиян в санкционных списках посмертно.