Останутся без шапочек из фольги: что есть в 12-м пакете санкций ЕС против России

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 28 0

В 12-м пакете европейских санкций против РФ ввели запрет на импорт аллюминия

Останутся без шапочек из фольги: что есть в 12-м пакете санкций ЕС против России

Фото: Reuters / YVES HERMAN

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Евросоюз обнародовал новый список мер, которые направлены на «ослабление» РФ. Какие запреты придумали евродепутаты на этот раз?

Уже 12-й пакет антироссийских санкций после месяца обсуждений принят Европейской комиссией. В этот раз акцент сделан на «дополнительных импортных и экспортных запретах в отношении России, противодействии обходу санкций и закрытии лазеек».

Главные положения нового санкционного пакета включают в себя запрет на импорт природных алмазов, искусственных и ювелирных изделий, а также чугуна, железа и даже алюминия, в том числе, проволоки и фольги. Чем конкретно им не угодила «металлическая бумага», уточнения нет, но, как напоминает издание EADaily, шапочки из фольги отлично помогают параноикам и любителям теории заговоров.

Кроме того, евродепутаты закрыли экспорт в РФ на ряд товаров, которые входят в сферу технологического совершенствования, обороны, безопасности и промышленности.

Примечательно, что меры вводятся постепенно: начиная с 1 января 2024-го, а не единовременно. Например, эмбарго на российские синтетические алмазы, обработанные в третьих странах, вводится только осенью следующего года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Евросоюз решил оставлять россиян в санкционных списках посмертно.

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