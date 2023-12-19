Трехмиллионный посетитель выставки «Россия» получил открытку от Путина

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 38 0

Организаторы и Минстрой поздравили гостя, а также вручили ему и другой подарок.

Трехмиллионный посетитель выставки «Россия» получил открытку от Путина

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

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Трехмиллионный посетитель выставки «Россия» в Москве получил в подарок открытку с поздравлением и подписью президента РФ Владимира Путина, а также поездку на космодром «Восточный». Об этом рассказали 5-tv.ru в пресс-службе организатора мероприятия.

Специальный подарок получил Алексей Козырев, который вместе с женой Еленой приехал на выставку из Барнаула Алтайского края. Мужчина поделился, что любит путешествовать. На автомашине он уже посетил Крым, Сочи и Забайкалье. На выставку Казыревы приехали, чтобы посмотреть на экспозицию Алтайского края.

«Благодарим Владимира Владимировича за такой шикарный подарок. Открытку поставим дома на самое видное место, чтобы все видели и понимали, что все в России возможно, мечты сбываются», — сказал Алексей.

© РИА Новости / Алексей Никольский

Эту открытку Путин подписал 17 декабря во время посещения павильна № 75 на ВДНХ, где осмотрел региональные экспозиции и принял участие в работе XXI съезда «Единой России». Но на этом подарки не закончились: для Козыревых провели экскурсию в Павильоне № 15 «Строим будущее / Россия в движении». Там им вручили сертификат на поездку на космодром «Восточный».

Гендиректор «Дирекции Выставки Достижений „Россия“» Наталья Виртуозова отметила, что победители счастливы. По ее словам, мечты сбываются, причем как на выставке, так и в России. Поздравили Козыревых и в Минстрое.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двухмиллионному посетителю выставки-форума «Россия» вручили подарок. Организаторы выставки-форума планируют всячески содействовать паре в организации поездки к крупнейшей электростанции в стране.

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