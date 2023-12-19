Умер чемпион СССР по футболу в составе «Арарата» Николай Казарян

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 44 0

Последние дни он провел в больнице.

Умер чемпион СССР по футболу в составе «Арарата» Николай Казарян

Фото: Открытые источники

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

На 77-м году жизни скончался бывший нападающий ереванского футбольного клуба «Арарат» Николай Казарян. Об этом сообщает портал Shamshyan.com.

Чемпион СССР ушел из жизни в одной из больниц Еревана, куда он был госпитализирован 14 декабря. Врачи диагностировали у него сердечно-легочную недостаточность. Последние дни он провел в отделении интенсивной терапии.

Казарян родился в Баку. В 1973 году он в составе «Арарата» стал чемпионом Советского союза, команда тогда забрала себе Кубок СССР. В 1971 и 1976 годах ереванская команда завоевывала серебро на чемпионате.

За свою жизнь Казарян принял участие в 295 футбольных матчах, забив 67 голов. После завершения спортивной карьеры, стал тренером, а также был первым президентом Федерации футбола Армении. В 2007 году Казарян получил звание заслуженного тренера республики.

Ранее 5-tv.ru писал, что спортивный гимнаст и Олимпийский чемпион Азарян ушел из жизни на 95-м году.

+1° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
90.42
0.72 98.76
0.34
Большой Таро-прогноз — 2024: что ждет каждый знак зодиака в Новом году

Последние новости

17:12
«Пока держат оборону»: генерал ВСУ признал сложную ситуацию на поле боя
17:08
«Знаю настрой»: Путин заявил, что Россия добьется всех поставленных целей в СВО
17:07
Почти 40 рейсов было задержано в аэропортах Москвы из-за введенных ограничений
17:00
«Не пустые слова»: главком ВМФ России заявил о боевой готовности флотов
16:53
Что подарить на тысячу рублей: идеи для новогодних подарков под разный бюджет
16:52
Обыски прошли в издательстве, выпускающем книги Бориса Акунина*

Сейчас читают

Хромал и с трудом передвигался: Буйнов напугал народ внешним видом на публике
Врач Кадрия Валеева рассказала, сколько рюмок не страшат ВОЗ
Часы для грусти: психолог рассказал, как пережить расставание
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам