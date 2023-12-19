«Разные жизни»: Оксана Лаврентьева и Александр Цыпкин решили развестись

Официальный брак актрисы и писателя просуществовал более пяти лет. Что произошло?

Актриса и предприниматель Оксана Лаврентьева разводится со своим мужем, писателем и драматургом Александром Цыпкиным. Об этом артистка рассказала в личном блоге в социальных сетях.

Оксана Лаврентьева и Александр Цыпкин поженились в 2018 году. Причиной разногласий между супругами, которые привели к окончательному разрыву, стали разные взгляды на жизнь. При этом решение о расторжении брака пара приняла совместно, без скандалов и взаимных обвинений

«После долгих задушевных разговоров мы с Сашей приняли решение развестись. Во избежание слухов, сплетен и домыслов я хотела бы сама объяснить, почему это так. Дело не в том, что кто-то уходит к кому-то. Нет. Дело в том, что уже какое-то время мы живем совершенно разными жизнями и абсолютно разными ценностями. В этом никто не виноват, и у меня нет ни одной претензии к Саше», — призналась 44-летняя Лаврентьева.

При этом, как говорит знаменитость, они с Цыпкиным продолжают с теплотой относиться друг к другу, оставаясь родными людьми.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Александр Цыпкин не посещает съемки «Беспринципных».