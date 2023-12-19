Страдающая страшной болезнью Селин Дион потеряла контроль над своим телом

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 45 0

Селин Дион может контролировать свое тело из-за синдрома мышечной скованности

Страдающая страшной болезнью Селин Дион потеряла контроль над своим телом

Фото: www.globallookpress.com / Graham Hughes

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Недуг знаменитой певицы прогрессирует, а эффективного лечения от него до сих пор нет.

Знаменитая канадская певица Селин Дион уже не может контролировать свое тело из-за тяжелого недуга. О самочувствии легендарной исполнительницы в передаче «7 Jours» рассказала ее сестра Клодетт.

С 2022 года Селин Дион страдает от синдрома мышечной скованности, и в последнее время ее состояние ухудшилось. По словам Клодетт, артистка больше не может контролировать собственное тело из-за болезненных спазмов.

Болезнь мешает 55-летней звезде вернуться на сцену и продолжить свою карьеру. В этом году ей пришлось отменить около 40 концертов, чтобы пройти курс лечения. Однако диагноз по сей день остается малоизученным и эффективного лечения мировая медицина не нашла.

Синдром мышечной скованности – это заболевание центральной нервной системы, которое характеризуется прогрессирующей мышечной ригидностью и спазмами мышц. Основное лечение заболевания направлено на ослабление симптомов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Селин Дион впервые за долгое время появилась на публике.

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