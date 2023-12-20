«Она под крылом»: кто ухаживает за страдающей деменцией Светланой Светличной

Актер Иван Николаев рассказал, кто заботится о звезде фильма «Бриллиантовая рука».

Светлану Светличную нужно оставить в покое и дать наслаждаться старостью. Таким мнением с 5-tv.ru поделился актер Иван Николаев, который близко общался со старшей коллегой.

Артист считает, что Светлана Светличная находится уже в достаточно преклонном возрасте, чтобы ее беспокоить.

«Она с родственниками, родственники о ней беспокоятся. Она — под крылом, под их защитой. И человека нужно оставить в покое и дать наслаждаться старостью», — говорит Иван Николаев.

Актер также признался, что периодически звонит невестке Светличной, чтобы узнать о здоровье знаменитости, и та уверяет, что со свекровью все в порядке.

Звезда фильма «Бриллиантовая рука» 83-летняя Светлана Светличная последние годы страдает деменцией, из-за которой ее психическое состояние становится все хуже. Родные даже помещали актрису в психиатрическую клинику, чтобы контролировать состояние знаменитости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как сложилась жизнь Светланы Светличной.