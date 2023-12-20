«Несмотря на готовность»: почему российских киберспортсменов отстранили от игры

|
Евгения Романова
Евгения Романова 40 0

Российскую киберспортивную команду Virtus.pro сняли с турнира по Rainbow Six Sie

«Несмотря на готовность»: почему российских киберспортсменов отстранили от игры

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Игроки заявили, что не намерены оставлять это просто так.

Киберспортивная команда Virtus.pro получила приглашение на турнир по игре Rainbow Six Siege, однако позднее была дисквалифицирована. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба команды.

Команду представляют пятеро россиян: Павел p4sh4 Косенко, Дмитрий Always Митранович, Данила dan Донцов, Данил JoyStiCK Габов и Артур ShepparD Ипатов. Однако принять участие в компьютерном состязании они не могут.

«Несмотря на нашу готовность и уже состоявшийся первый матч, сегодня мы получили неожиданное сообщение о дисквалификации команды… из-за национального происхождения игроков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что достижения, опыт игрков и заслуженный слот в европейской лиге не позволяют закрыть глаза на такую дискриминацию. Команда Virtus.pro уже сообщила о случившемся Ubisoft.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин поручил IT-компаниям и властям поддержать киберспорт.

+3° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
90.09
-0.33 98.58
-0.18
Безошибочное попадание: что подарить на Новый год по знаку зодиака

Последние новости

13:08
Газета The Washington Post удалила рубрику о конфликте на Украине с главной страницы
13:00
«Нет базиса»: в Кремле согласились с Зеленским по поводу мирных переговоров
12:51
Израиль объявил о взятии города Джебалия под контроль ЦАХАЛ
12:45
Праздник к нам приходит? Как вернуть себе радость в преддверии Нового года
12:38
«Национализм затмил все»: Захарова объяснила, почему Зеленский «забыл» русский язык
12:30
Поиск точек роста: как прошла встреча Михаила Мишустина и Си Цзиньпина

Сейчас читают

«Рядом никого не нашлось»: экс-звезда «Дома-2» Солнцев о смерти стилиста Смирнова
Неожиданные обстоятельства: мать Красилова может лишиться его наследства
Митя Фомин восхищается Газмановым: «Возможность прикоснуться к живой легенде»
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса