«Несмотря на готовность»: почему российских киберспортсменов отстранили от игры

Игроки заявили, что не намерены оставлять это просто так.

Киберспортивная команда Virtus.pro получила приглашение на турнир по игре Rainbow Six Siege, однако позднее была дисквалифицирована. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба команды.

Команду представляют пятеро россиян: Павел p4sh4 Косенко, Дмитрий Always Митранович, Данила dan Донцов, Данил JoyStiCK Габов и Артур ShepparD Ипатов. Однако принять участие в компьютерном состязании они не могут.

«Несмотря на нашу готовность и уже состоявшийся первый матч, сегодня мы получили неожиданное сообщение о дисквалификации команды… из-за национального происхождения игроков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что достижения, опыт игрков и заслуженный слот в европейской лиге не позволяют закрыть глаза на такую дискриминацию. Команда Virtus.pro уже сообщила о случившемся Ubisoft.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин поручил IT-компаниям и властям поддержать киберспорт.