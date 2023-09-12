Путин поручил IT-компаниям и властям поддержать киберспорт
Первый турнир по киберспорту в РФ состоится уже в конце 2023 года.
Фото: © РИА Новости / Светлана Садыкова
Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке затронул тему киберспорта. Так, глава государства поручил IT-компаниям и властям РФ обратить внимание на киберспорт и поддержать его.
По словам президента, первый турнир в РФ состоится уже в конце 2023 года. Площадкой для проведения может стать Дальний Восток.
В августе киберспортсмены из РФ выиграли международный турнир по игре Dota 2. В гранд-финале российская команда Team Spirit столкнулась с представителями Нидерландов. Итоговый счет встречи 3-1 в нашу пользу.
Во Владивостоке продолжает свою работу VIII Восточный экономический форум, стартовавший 10 сентября. Программа, рассчитанная до 13 сентября, будет насыщенной — ожидается много мероприятий, многочисленные дипломатические встречи и подписания крупных контрактов между инвесторами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российским киберспортсменам разрешили выступать с флагом и гимном.
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