«Дорогая звезда»: король гламура Сергей Зверев вынужден скитаться по отелям
Стилист Зверев заявил, что иногда предпочитает переночевать в гостинице
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Почему музыкант иногда отказывается ехать домой?
Сергей Зверев заявил, что иногда может остаться на ночь в гостинице, чтобы не ехать домой по пробкам. Признание стилист сделал в разговоре с изданием utro.ru.
Он также добавил, что мог бы прогуляться пешком, однако из-за своей привычки стильно одеваться обычно так не делает — уж слишком гламурные у него наряды. Вместо этого Зверев арендовал номер в столичном отеле, ночь в котором стоит от 57 тысяч до двух миллионов рублей.
«Ну так и я дорогая звезда, не за три копейки работаю. Только предупредил всех в отеле, что никаких ремонтов рядом идти не должно — звезде надо выспаться», — отметил Зверев.
Также звезда пока не знает, чем займется на новогодних праздниках. Ему предлагают концерты в нескольких городах: Зверев подчеркнул, что, в отличие от коллег, не стал поднимать цены на свои выступления.
«Стал гораздо хуже»: какие пластические операции делал Сергей Зверев
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зверев не согласен с оттенком следующего года, выбранного Институтом Pantone.
Читайте также
93%
-0.33 98.58
-0.18
Нашли ошибку?