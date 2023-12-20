«Дорогая звезда»: король гламура Сергей Зверев вынужден скитаться по отелям

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 1 411 0

Стилист Зверев заявил, что иногда предпочитает переночевать в гостинице

«Дорогая звезда»: король гламура Сергей Зверев вынужден скитаться по отелям

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Почему музыкант иногда отказывается ехать домой?

Сергей Зверев заявил, что иногда может остаться на ночь в гостинице, чтобы не ехать домой по пробкам. Признание стилист сделал в разговоре с изданием utro.ru.

Он также добавил, что мог бы прогуляться пешком, однако из-за своей привычки стильно одеваться обычно так не делает — уж слишком гламурные у него наряды. Вместо этого Зверев арендовал номер в столичном отеле, ночь в котором стоит от 57 тысяч до двух миллионов рублей.

«Ну так и я дорогая звезда, не за три копейки работаю. Только предупредил всех в отеле, что никаких ремонтов рядом идти не должно — звезде надо выспаться», — отметил Зверев.

Также звезда пока не знает, чем займется на новогодних праздниках. Ему предлагают концерты в нескольких городах: Зверев подчеркнул, что, в отличие от коллег, не стал поднимать цены на свои выступления.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зверев не согласен с оттенком следующего года, выбранного Институтом Pantone.

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