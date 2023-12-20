Салют под микроскопом: в России стартовали рейды по пиротехническим точкам

Чтобы новогодние праздники прошли без ЧП, сотрудники МЧС проверяют, есть ли у продавцов сертификаты качества и как хранится продукция.

По всей России начались рейды по магазинам, торгующим пиротехникой. Чтобы новогодние праздники прошли без ЧП, сотрудники МЧС проверяют, есть ли у продавцов сертификаты качества и как хранится продукция.

Это обязательно должны быть металлические стеллажи. А в витринах допускается размещать не более одного экземпляра каждого вида.

Также по закону продавать пиротехнику детям младше 16 лет нельзя. Это грозит штрафами до 40 тысяч рублей — исключение делается лишь для хлопушек и бенгальским огней.

Ранее 5-tv.ru писал, что тысячи россиян запускают в новогоднюю ночь фейерверки. Но далеко не все знают, что за это можно получить штраф, поскольку существуют определенные ограничения.

Запускать салюты можно в период с 7 утра до 23 часов вечера. И устраивать яркое зрелище можно далеко не везде.