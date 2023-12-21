Что с ее лицом? Внешность звезды «Мэри Поппинс» Андрейченко сильно изменилась

Какие пластические операции делала знаменитость, чтобы сохранить молодость? И получилось ли у нее добиться желаемого результата?

Пластический хирург Ольга Рабодзей в разговоре с изданием «Страсти» прокомментировала перемены во внешности актрисы Натальи Андрейченко. Кинозвезду часто называли «леди совершенство», но с возрастом ее лицо сильно изменилось.

Специалист проанализировала, к каким процедурам прибегала представительница российской киноиндустрии. По словам эксперта, Андрейченко всерьез занялась своей внешностью как только переехала из России.

И это было связано с тем, считает Рабодзей, чтобы сделать головокружительную карьеру в манящем Голливуде. Требовалось соответствовать местным стандартам и эталонам красоты.

«Но покорить такой „великий“, но непокорный Голливуд у советской „Мэри Поппинс“ не получилось. Зато контурную пластику лица и носогубных складок она успела сделать. К сожалению, по большей части эта манипуляция ничего кроме потери мимики лица актрисе не дала», — отметила Рабодзей.

Она добавила, что губы знаменитости также выглядят неестественно. Специалист уверена, что ей ввели биополимерный гель.

Убрать такой устаревший препарат, который давно не применяется в современной косметологии, к сожалению, невозможно. А эффект от него довольно плачевный — с годами он растягивает губы, из-за чего сейчас рот «советской няни» стал несимметричным и бугристым.

Instagram* / @natalya_andreychenko

При этом из новых перемен во внешности звезды врач выделила ее взгляд и глаза. Актриса добилась существенного сокращения морщин во внешних уголках глаз и избавилась от избытков кожи и жировых грыж верхних и нижних век. По мнению специалиста, Андрейченко сделала блефаропластику, и операция прошла максимально успешно.

Также пластический хирург сказала, что кожа Натальи Эдуардовны оставляет желать лучшего. Рабодзей привела в пример последние фото знаменитости, на которых можно наблюдать возрастные изменения.

Собеседница издания предположила, что на коже отрицательно сказался другой климат. Так, из-за сильного воздействия солнца, кожа становится чрезмерно сухой, теряет большое количество влаги и гиалуроновой кислоты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Андрейченко пережила жесткое изнасилование.

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