«Сказывается перенапряжение»: как чувствует себя упавший в обморок Анатолий Цой

Исполнитель потерял сознание прямо во время съемок клипа.

Победитель шоу «Маска» первого сезона, певец Анатолий Цой потерял сознание во время съемок своего нового клипа. О состоянии звезды в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказала его пиар-менеджер Катерина Урлова.

По словам представителя артиста, на самочувствие знаменитости мог оказать влияние напряженный график. Именно накопленная усталость дала о себе знать таким неприятным образом. Однако ничего критичного и опасного для здоровья исполнителя нет.

Сейчас, к счастью, с Анатолием уже все в порядке, он вернулся к рабочему ритму и продолжает реализовать все намеченные планы.

«Видимо, эта была кратковременная потеря сознания от общего перенапряжения организма», — говорит пиар-менеджер певца.

Катерина отмечает, что Анатолий Цой только к началу декабря совершил более 100 перелетов по всему миру.

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