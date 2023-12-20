«Сказывается перенапряжение»: как чувствует себя упавший в обморок Анатолий Цой

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 213 0

Пиар-менеджер Анатолия Цоя: певец упал в обморок из-за перенапряжения

Фото, видео: Михаил Терещенко / ТАСС; ВКонтакте / Катерина Урлова / serinety; 5-tv.ru

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Исполнитель потерял сознание прямо во время съемок клипа.

Победитель шоу «Маска» первого сезона, певец Анатолий Цой потерял сознание во время съемок своего нового клипа. О состоянии звезды в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказала его пиар-менеджер Катерина Урлова.

По словам представителя артиста, на самочувствие знаменитости мог оказать влияние напряженный график. Именно накопленная усталость дала о себе знать таким неприятным образом. Однако ничего критичного и опасного для здоровья исполнителя нет.

Сейчас, к счастью, с Анатолием уже все в порядке, он вернулся к рабочему ритму и продолжает реализовать все намеченные планы.

«Видимо, эта была кратковременная потеря сознания от общего перенапряжения организма», — говорит пиар-менеджер певца.

Катерина отмечает, что Анатолий Цой только к началу декабря совершил более 100 перелетов по всему миру.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Елена Ваенга упала в обморок во время спектакля на Малой Бронной.

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