Как справиться с изжогой без лекарств: простой способ

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 17 0

Daily Mail: молоко может облегчить симптомы изжоги

Как справиться с изжогой без лекарств: простой способ

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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Избавиться от неприятных симптомов поможет продукт, который есть практически у каждого в холодильнике.

Неполадки в пищеварительной системе часто вызывают изжогу, основным симптомом которой становятся неприятные ощущения жжения и боль в области груди и шеи. Улучшить самочувствие можно без лекарственных препаратов. И поможет в этом один продукт, который есть практически у каждого в холодильнике.

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Как рассказал профессор кафедры гастроэнтерологии Университета Манчестера в Великобритании Питер Ворвелл, для снятия симптомов при изжоге рекомендуется выпить стакан молока.

Он объяснил, что препараты от этого недуга содержат альгинат натрия и гидрокарбонат калия. Именно они нейтрализуют действие соляной кислоты, входящей в состав желудочного сока, под воздействием которого и расщепляется пища, пишет Daily Mail.

По словам специалиста, употребление молока может временно облегчить симптом изжоги, поскольку этот напиток может частично выполнить функцию вышеуказанных активных веществ в лекарствах.

При этом следует помнить, что стакан молока — не лечение, а лишь краткосрочная помощь. Поэтому нужно отправиться к профильному специалисту. Также стоит меньше злоупотреблять жирной пищей и алкоголем — провокаторами изжоги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проверить здоровье желудка в домашних условиях.

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