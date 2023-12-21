Путин назвал приоритетной задачей развитие Восточного полигона железных дорог

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Глава государства указал, что объемы перевозок на этом направлении растут.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Куденко; 5-tv.ru

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Владимир Путин призвал определить сроки третьего этапа строительства БАМа и Транссиба. На совещании, которое президент провел с министрами и другими заинтересованными лицами, глава государства отметил, как важно сегодня именно восточное направление наших железных дорог.

«Приоритет должен быть один — эффективное развитие железнодорожной сети Восточного полигона, своевременное наращивание провозной способности его магистралей в интересах всей страны, всех наших регионов, всей отечественной экономики. А значит, и наших граждан, так как новая инфраструктура означает дополнительные рабочие места, рост доходов семей, широкие перспективы для бизнеса, для обновления облика городов и поселков», — отметил российский лидер.

Новые скорости — новые возможности: как в России будут развивать железнодорожное сообщение

Ранее Путин запустил новый Керакский тоннель — самый длинный на Забайкальской железной дороге. Его протяженность составляет 926 метров. Еще одну железнодорожную линию президент запустил в Мурманской области, открыв таким образом путь к новому морскому порту в Кольском заливе. Что это значит для экономики нашей страны и как это изменит жизнь россиян — читайте в нашем материале.

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Путин назвал приоритетной задачей развитие Восточного полигона железных дорог

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