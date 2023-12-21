Грипп типа А выявили у детей, которые возвращались после отдыха в лагере поездом Тюмень — Адлер. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Саратовской области.

Трагический инцидент произошел в поезде Тюмень — Адлер, на котором возвращались из лагеря дети из Луганской народной республики (ЛНР). Они перемещались организованной группой в 125 человек. Предварительно, во время поездки дети почувствовали недомогание, у многих — температура. Среди ребят была и погибшая девочка.

После случившегося детей высадили в Саратовской области и отправили к медикам.

«По результатам первых лабораторных исследований у детей с признаками ОРВИ определен вирус грипп А», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что ситуация находится под контролем, специалисты проводят необходимые противоэпидемические мероприятия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что департамент здравоохранения выступил с официальным заявлением, в котором развеял слухи о том, что перед Новым годом Москву якобы накрыла эпидемия.