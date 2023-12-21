Грипп выявили у детей, возвращавшихся из лагеря поездом Тюмень — Адлер

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 37 0

Известно, что группа состояла из 125 ребят.

Грипп выявили у детей, возвращавшихся из лагеря поездом Тюмень — Адлер

Фото: www.globallookpress.com / Aleksander Polyakov

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Грипп типа А выявили у детей, которые возвращались после отдыха в лагере поездом Тюмень — Адлер. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Саратовской области.

Трагический инцидент произошел в поезде Тюмень — Адлер, на котором возвращались из лагеря дети из Луганской народной республики (ЛНР). Они перемещались организованной группой в 125 человек. Предварительно, во время поездки дети почувствовали недомогание, у многих — температура. Среди ребят была и погибшая девочка.

После случившегося детей высадили в Саратовской области и отправили к медикам.

«По результатам первых лабораторных исследований у детей с признаками ОРВИ определен вирус грипп А», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что ситуация находится под контролем, специалисты проводят необходимые противоэпидемические мероприятия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что департамент здравоохранения выступил с официальным заявлением, в котором развеял слухи о том, что перед Новым годом Москву якобы накрыла эпидемия.

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