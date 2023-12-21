Виноваты телефонные мошенники? Ушел из жизни племянник Иосифа Сталина

Его тело было найдено в высотке на Котельнической набережной.

На 95-м году жизни умер племянник Иосифа Сталина Леонид Аллилуев. Его тело было найдено вчера в высотке на Котельнической набережной, как сообщает 5-tv.ru. Ему внезапно стало плохо дома, дочка вызвала скорую помощь, но спасти Леонида Станиславовича не удалось.

Он был очень добрым и доверчивым человеком. В последние годы жизни его несколько раз обманывали телефонные мошенники. Он был сыном сестры второй супруги советского вождя Надежды Аллилуевой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автора композиций Владимира Преснякова-младшего и Игоря Николаева нашли мертвым в Москве. Известному поэту-песеннику было 80 лет.