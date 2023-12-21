Казахстан экстрадирует в Россию топ-менеджера Кислицина

Он был задержан по требованию США.

Генеральная прокуратура России добилась от Казахстана выдачи сотрудника F.A.C.C.T (Fight Against Cybercrime Technologies — борьба с технологиями киберпреступности) Никиты Кислицина, который ранее незаконно завладел данными коммерческой компании. Об этом российское надзорное ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Уточняется, что Кислицин будет экстрадирован в Россию с целью дальнейшего наказания его по нескольким статьям УК РФ — о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации и вымогательстве.

Следствие установило, что осенью прошлого года обвиняемый вступил в сговор с другими лицами и получил доступ к данным одной из коммерческих организаций, скопировал их на свой носитель, а после начал требовать криптовалюту в обмен на нераспространение информации. Вымогатели хотели получить 550 тысяч рублей в цифровом эквиваленте.

Казахстанская полиция задержала Кислицина минувшим летом по требованию США. Отмечалось, что претензии Вашингтона не были связаны с деятельность Кислицина во врем работы в F.A.C.C.T. Причиной его задержания стал некий «кейс более чем десятилетней давности».

Сразу после появления сообщений об инциденте российская сторона направила Казахстану запрос об экстрадиции фигуранта. В результате слаженной работы ведомства с компетентными органами республики запрос удалось удовлетворить.

Ранее 5-tv.ru писал, что Турция экстрадирует в Россию разыскиваемого Интерполом Виктора Панюшина.