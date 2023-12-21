Работа кипит: в Москве открыли предвыборный штаб Владимира Путина
В Москве открыли предвыборный штаб Владимира Путина
Фото, видео: 5-tv.ru
Его основная задача — сбор подписей в поддержку кандидата.
В Москве сегодня открыли предвыборный штаб Владимира Путина. Его сопредседателями стали худрук Театра Табакова Владимир Машков, главврач московской больницы № 52 Марина Лысенко и герой ДНР Артем Жога. Они уже провели совещание с представителями регионов. Сейчас основная задача — сбор подписей в поддержку кандидата.
Корреспондент «Известий» Игорь Балдин рассказал о том, как организована работа.
Предвыборный штаб Владимира Путина расположен очень удобно: от Гостиного двора до Кремля всего 150 метров.
Внутри уже разместили плакаты и фотографии. Особое внимание уделили военной теме, СВО. В холле есть доска, где каждый сотрудник штаба может оставить свою надпись — ДНР, ЛНР, Мариуполь, Москва, Тула, Ростов — тут вся география.
Работа уже кипит. Здесь готовят волонтеров. Они пройдут обучение, а затем вернутся в свои регионы, чтобы собирать подписи и проводить предвыборную агитацию.
«Для нас обучение проводил юрист, как нужно заполнять бланки подписей, что нужно говорить жителям нашей страны», — рассказал волонтер.
Предвыборные штабы находятся в разных российских регионах. Коммуникация происходит по онлайн-связи. Уже прошло первое совещание.
Сопредседатели штаба — люди, которых знает вся страна: народный артист и худрук Московского театра имени Олега Табакова Владимир Машков и Герой СВО командир легендарного батальона «Спарта» Артем Жога. Именно ему первому Владимир Путин сообщил, что будет выдвигаться на следующий срок.
«Ответ звучал не только для меня. Он звучал в принципе для всей нашей страны, потому что не только меня, не только ребят на фронте, которые сейчас несут боевую вахту, интересует этот вопрос. Это интересует и обычных гражданских жителей на воссоединенных землях. Это Кузбасс, Магаданская область и все регионы нашей страны», — заметил Артем Жога.
Владимир Машков уже успел пообщаться в Кузбассе и заручиться поддержкой земляков. Впереди большой тур по всей России.
«Придется проехаться по регионам нашей великой страны. Конечно, это будет много встреч. Все, что сегодня начинается, — это этапы большого пути, которым Россия уже давно идет к своей независимости, суверенитету, пониманию и единству», — сказал Машков.
Чтобы Владимира Путина зарегистрировали в качестве кандидата на пост президента, его штаб должен собрать 300 тысяч подписей. На совещании волонтеры одного только Донбасса обещали больше миллиона.
Выборы президента России состоятся в марте 2024 года. Основное голосование будет продолжаться три дня — с 15 по 17 марта. Досрочный период пройдет с 25 февраля по 14 марта.
Как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, трехдневное голосование позволит пойти на участок тем, кто не может это сделать за один день, например из-за работы.
Владимир Путин 8 декабря после церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» героям России объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента.
21 декабря в Гостином дворе в Москве начал работу избирательный штаб Путина. Его сопредседателями стали Владимир Машков, Артем Жога и Марьяна Лысенко.
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