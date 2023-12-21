В последнее время рэпер попадает из одних разборок в другие.

Рэпер Гуф заявил, что его экс-супруга Юлия Королева никогда его не любила, а чувства испытывала лишь к его деньгам. Подноготную их брака он раскрыл в одном из интервью на YouTube.

Недавно Долматов и Королева развелись, чему музыкант очень рад. Налаживать адекватные взаимоотношения с бывшей женой он не собирается.

«Не любила она меня никогда в жизни. На фотках она улыбается только за границей. Эта девушка фальшивая, зацикленная на деньгах. Она готова идти по головам», — сообщил исполнитель.

Рэпер отметил, что осознал все это лишь после появления на свет их ребенка, однако менять что-либо было уже поздно. Сейчас он надеется, что дочь все поймет сама, когда вырастет. Он подчеркнул, что его мама пыталась ему все объяснить, но он не хотел ее слушать.

«Мне мама постоянно говорила, что она мне не подходит, но я ошибся», — сообщил Гуф.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Айза хочет ограничить общение Гуфа с их общим сыном.